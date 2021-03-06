В Киргизии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

Сейсмологические станции Казахстана зафиксировали на территории Киргизии землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Новой Зеландии

Подземный толчок был зарегистрирован в 07:13 по местному времени (04:13 по Москве), эпицентр находился в Киргизии в 95 км к юго-востоку от Алматы. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее стало известно о землетрясении магнитудой 6,4 у берегов Новой Зеландии. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКиргизия
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