Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Байкале
3 апреля 202310:41
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Байкале, сообщили в МЧС России.
В ведомстве отметили, что землетрясение зафиксировали вблизи поселка Еланцы. Эпицентр находится примерно в середине озера Байкал. Уточняется, что разрушений в результате инцидента нет, инфраструктура работает штатно.
МЧС призывает всех жителей и гостей региона быть бдительными при нахождении на льду озера, так как в результате землетрясения на льду Байкала могут появиться трещины.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала о мощном землетрясении на Камчатке.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru