Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Байкале

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Байкале, сообщили в МЧС России.

Еще пять землетрясений магнитудой до 4,6 зарегистрировали на Камчатке

В ведомстве отметили, что землетрясение зафиксировали вблизи поселка Еланцы. Эпицентр находится примерно в середине озера Байкал. Уточняется, что разрушений в результате инцидента нет, инфраструктура работает штатно.

МЧС призывает всех жителей и гостей региона быть бдительными при нахождении на льду озера, так как в результате землетрясения на льду Байкала могут появиться трещины.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала о мощном землетрясении на Камчатке.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:БайкалЗемлетрясение

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