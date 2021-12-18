Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Греции

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано у побережья Греции. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 66 км юго-западнее от города Патры. Очаг располагался на глубине 1 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не приводится.

Ранее стало известно о землетрясении магнитудой 5,7 у побережья Фиджи.

