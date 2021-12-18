Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Греции
18 декабря 202103:38
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано у побережья Греции. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 66 км юго-западнее от города Патры. Очаг располагался на глубине 1 км.
Данных о пострадавших или разрушениях не приводится.
Ранее стало известно о землетрясении магнитудой 5,7 у побережья Фиджи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 743 / сут.
Умерли
295 тыс.+1 080 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 437 / сут.
- Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Греции
- Антонов заявил о необходимости простимулировать Украину к выполнению Минских соглашений
- Минобороны Польши уволило командиров бежавшего в Белоруссию солдата
- Вучич: Рост ВВП Сербии в 2021 году составит 7,7%
- СМИ: Белый дом назвал неприемлемыми часть предложений России по безопасности
- Во Франции матч «Париж»-«Лион» прервали из-за беспорядков на трибунах
- Порошенко покинул Украину после попытки предъявить ему обвинения по делу о поставках угля
- Первые случаи заражения омикрон-штаммом выявили в Египте
- США выступили за конструктивное возобновление переговоров по иранской ядерной сделке
- Пожар на заводе «Северная верфь» в Петерубурге локализован
17 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru