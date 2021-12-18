Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Греции

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано у побережья Греции. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 66 км юго-западнее от города Патры. Очаг располагался на глубине 1 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не приводится.

Ранее стало известно о землетрясении магнитудой 5,7 у побережья Фиджи.

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ТЕГИ:ЗемлетрясениеГреция
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