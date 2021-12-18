Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Фиджи

Геологическая служба США зарегистрировала землетрясение магнитудой 5,7 у берегов Фиджи. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что эпицентр природного явления находился в 231 км к западу от города Левука. Очаг располагался на глубине 557 км.

Угроза Цунами не объявлалась.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Землетрясение
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