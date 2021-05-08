Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Тайване

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в южной части Тайваня, сообщает сейсмологическая служба острова.

Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано у берегов Фиджи

Эпицентр землетрясения располагался в 34,6 км от города Пиндун, его очаг находился на глубине 5 км.

Позже в этом же районе зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4,3.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 у берегов Фиджи.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТайваньЗемлетрясение
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