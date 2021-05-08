Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Тайване

Эпицентр землетрясения располагался в 34,6 км от города Пиндун, его очаг находился на глубине 5 км.

Позже в этом же районе зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4,3.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 у берегов Фиджи.

