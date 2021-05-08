Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Тайване
8 мая 202106:38
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в южной части Тайваня, сообщает сейсмологическая служба острова.
Эпицентр землетрясения располагался в 34,6 км от города Пиндун, его очаг находился на глубине 5 км.
Позже в этом же районе зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4,3.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 у берегов Фиджи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 386 / сут.
Умерли
113 тыс.+376 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 022 / сут.
- Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Тайване
- СМИ: Западные посольства могут покинуть Афганистан после вывода американских войск
- Российские банки в марте увеличили выдачу ипотеки на 11%
- Диетолог рассказала, как сбросить «зимние» килограммы
- Вандалы повредили военный мемориал в Краснодарском крае
- Пожарные ликвидировали огонь в автосервисе в Мытищах
- Более 30 тысяч преступлений раскрыли в РФ благодаря базе данных ДНК
- Блинкен, Пасха, День Победы: политолог назвал причины обострения конфликта в Донбассе
- Россия призвала ООН спасти детей из лагеря беженцев в Сирии
- Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано у берегов Фиджи
7 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru