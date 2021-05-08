Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано у берегов Фиджи
8 мая 202103:35
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано к востоку от архипелага Фиджи в Тихом океане. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 340 км восточнее города Левука (население около 8 тысяч человек) и в 356 км северо-западнее Нукуалофа (население около 22 тысяч человек). Очаг землетрясения находился на глубине 392 км.
Данных о пострадавших и угрозе цунами не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru