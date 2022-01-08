Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано на Филиппинах
8 января 202206:20
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Филиппинах, передает Геологическая служба США.
Как сообщают сейсмологи, эпицентр подземных толчков располагался в 39 км юго-восточнее города Пондагитана. Очаг находился на глубине 62 км.
Сведения о разрушениях и пострадавших не приводятся.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru