Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Филиппинах, передает Геологическая служба США.

В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,3

Как сообщают сейсмологи, эпицентр подземных толчков располагался в 39 км юго-восточнее города Пондагитана. Очаг находился на глубине 62 км.

Сведения о разрушениях и пострадавших не приводятся.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗемлетрясениеФилиппины
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