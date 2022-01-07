В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,3

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает РИА Новости.

Природное явление произошло в провинции Цингой. Эпицентр подземных толчков находился в 94 км к юго-западу от Цзиньчхан - города с населением в 144 тыс. человек. Очаг располагался на глубине 40 км.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.





