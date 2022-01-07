В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,3
7 января 202221:41
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает РИА Новости.
Природное явление произошло в провинции Цингой. Эпицентр подземных толчков находился в 94 км к юго-западу от Цзиньчхан - города с населением в 144 тыс. человек. Очаг располагался на глубине 40 км.
Информации о разрушениях и пострадавших нет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 735 / сут.
Умерли
315 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+22 035 / сут.
- Блинкен заподозрил Россию в намерении сорвать диалог с США
- Умер первый темнокожий актер, получивший «Оскар»
- Экс-советник Назарбаева посчитал протесты в Казахстане попыткой госпереворота
- Два российских фильма отобрали на кинофестиваль в Роттердаме
- Белый дом подготовил пакет дополнительной «военной помощи» Украине
- Байден заявил, что коронавирус удастся взять под контроль
- США готовы обсудить с Россией сокращение числа военных в Западной Европе
- Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане
- В Белоруссии вакцинацию против COVID-19 внесли в перечень прививок для подростков
- Столтенберг заявил, что расширение НАТО критически важно для Европы
7 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru