В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,3

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает РИА Новости.

Природное явление произошло в провинции Цингой. Эпицентр подземных толчков находился в 94 км к юго-западу от Цзиньчхан - города с населением в 144 тыс. человек. Очаг располагался на глубине 40 км.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.



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ФОТО: pixabay.com
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