Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали на Дальнем Востоке
22 декабря 202108:45
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Дальнем Востоке. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук на своей странице в Instagram.
По оперативным данным, землетрясение произошло в 13:49 по местному времени (04:49 мск). Специалисты зарегистрировали подземные толчки в 232 км от Северо-Курильска, пишет RT.
Геофизическая служба просит ощутивших землетрясение заполнить анкету на сайте филиала.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru