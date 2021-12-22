Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали на Дальнем Востоке

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Дальнем Востоке. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук на своей странице в Instagram.

У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,2

По оперативным данным, землетрясение произошло в 13:49 по местному времени (04:49 мск). Специалисты зарегистрировали подземные толчки в 232 км от Северо-Курильска, пишет RT.

Геофизическая служба просит ощутивших землетрясение заполнить анкету на сайте филиала.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Дальний ВостокЗемлетрясение
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