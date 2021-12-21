У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясения у берегов Калифорнии (США) магнитудой 6,2. Об этом сообщает РИА Новости.



Эпицентр природного явления находился в 50 км к юго-западу от города Ферндейл. Очаг располагался на глубине 9,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.





