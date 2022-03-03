Землетрясение произошло в Сочи впервые с 2013 года
3 марта 202200:05
Сейсмическая станция Сочи зарегистрировала землетрясение магнитудой 4,5 балла. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что природное явление произошло около 23 вечера (мск). По словам местных жителей, ощущался толчок из под земли.
Наиболее сильно почувствовали толчок в Центральном районе.
Предыдущее землетрясение силой 5-6 баллов в Сочи произошло в конце 2013 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru