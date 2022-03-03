Землетрясение произошло в Сочи впервые с 2013 года

Отмечается, что природное явление произошло около 23 вечера (мск). По словам местных жителей, ощущался толчок из под земли.

Наиболее сильно почувствовали толчок в Центральном районе.

Предыдущее землетрясение силой 5-6 баллов в Сочи произошло в конце 2013 года.

