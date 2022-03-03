Землетрясение произошло в Сочи впервые с 2013 года

Сейсмическая станция Сочи зарегистрировала землетрясение магнитудой 4,5 балла. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Японии цунами повредило 20 судов

Отмечается, что природное явление произошло около 23 вечера (мск). По словам местных жителей, ощущался толчок из под земли.

Наиболее сильно почувствовали толчок в Центральном районе.

Предыдущее землетрясение силой 5-6 баллов в Сочи произошло в конце 2013 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Землетрясение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры