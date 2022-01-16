В Японии цунами повредило 20 судов
Как минимум 20 судов, которые находились в японских портах префектур Токусима и Коти получили повреждения из-за цунами, передает NHK.
Суда были перевернуты, их унесло в океан. 16 января около 230 тыс. жителей Японии, проживающих в районах на побережье Тихого океана, получили от местных властей предписание об эвакуации из-за угрозы цунами.
Были отменены 27 внутренних авиарейсов с посадкой или взлетом в зоне возможного удара стихии.
Как сообщалось ранее, в некоторых регионах уже зафиксированы волны около метра. Это произошло на фоне угрозы цунами после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве Тонга.
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