В Японии цунами повредило 20 судов

Суда были перевернуты, их унесло в океан. 16 января около 230 тыс. жителей Японии, проживающих в районах на побережье Тихого океана, получили от местных властей предписание об эвакуации из-за угрозы цунами.

Были отменены 27 внутренних авиарейсов с посадкой или взлетом в зоне возможного удара стихии.

Как сообщалось ранее, в некоторых регионах уже зафиксированы волны около метра. Это произошло на фоне угрозы цунами после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве Тонга.

