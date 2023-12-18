Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Кемеровской области

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Кемеровской области. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2

По данным специалистов, подземные толчки зафиксировали в 04:02 мск в 10 км к северо-западу от поселка Шерегеш Таштагольского района, где находится одноименный горнолыжный курорт. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию курорта «Шерегеш», происшествие не повлияло на работу объекта.

Ранее землетрясение магнитудой 4,3 произошло на востоке Турции, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКемеровская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры