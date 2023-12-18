Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Кемеровской области
18 декабря 202308:54
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Кемеровской области. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным специалистов, подземные толчки зафиксировали в 04:02 мск в 10 км к северо-западу от поселка Шерегеш Таштагольского района, где находится одноименный горнолыжный курорт. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию курорта «Шерегеш», происшествие не повлияло на работу объекта.
Ранее землетрясение магнитудой 4,3 произошло на востоке Турции, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru