У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2

Путин: российская оборонная промышленность в разы увеличила производство военной продукции Арестована замглавы гимназии №5 Брянска, где произошла стрельба В ассоциации «Национальный Жилищный Конгресс» призвали ужесточить штрафы за не допуск газовщиков в квартиры Борис Джонсон может вновь стать премьер-министром Великобритании В Москве на следующей неделе выпадет месячная норма осадков