У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2
Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксированы у побережья северных Курильских островов, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой.
Землетрясение произошло в воскресенье в 11:51 мск. Эпицентр находился в 70 километрах от города Северо-Курильск. Местные жители ощутили подземные толчки магнитудой 3 балла.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозы цунами нет.
В Баку 7 декабря произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр располагался в Каспийском море на глубине 35 километров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru