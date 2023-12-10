У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2

Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксированы у побережья северных Курильских островов, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой.

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение произошло в воскресенье в 11:51 мск. Эпицентр находился в 70 километрах от города Северо-Курильск. Местные жители ощутили подземные толчки магнитудой 3 балла.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозы цунами нет.

В Баку 7 декабря произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр располагался в Каспийском море на глубине 35 километров, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКурильские Острова

Горячие новости

Все новости

партнеры