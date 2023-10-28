Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в акватории Байкала

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в акватории озера Байкал вблизи бурятского села Гремячинск. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1

Отмечается, что подземные толчки произошли в 22,7 км к северо-западу от населенного пункта.

«Магнитуда 4,4, энергетический класс 12. Толчки ощущались в городе Улан-Удэ и Прибайкальском районе», — подчеркнули в МЧС.

По предварительным данным, жертв нет, разрушений не зафиксировано. В дальнейшем специалисты обследуют социально значимые объекты.

Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Иране, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Шипицин
ТЕГИ:МЧСЗемлетрясениеБурятияБайкал

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