Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в акватории Байкала
Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в акватории озера Байкал вблизи бурятского села Гремячинск. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Отмечается, что подземные толчки произошли в 22,7 км к северо-западу от населенного пункта.
«Магнитуда 4,4, энергетический класс 12. Толчки ощущались в городе Улан-Удэ и Прибайкальском районе», — подчеркнули в МЧС.
По предварительным данным, жертв нет, разрушений не зафиксировано. В дальнейшем специалисты обследуют социально значимые объекты.
Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Иране, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru