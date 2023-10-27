В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
27 октября 202300:44
На востоке Ирана зафиксировано землетрясение, передает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский научный центр.
Землетрясение произошло в провинции Южный Хорасан. Магнитуда подземных толчков составила 5,1.
Эпицентр находился в 94 километрах от города Бирдженд с населением 196 тысяч человек. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Во вторник землетрясение произошло в Ахтынском районе Дагестана. Магнитуда подземных толчков составила 4,8, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru