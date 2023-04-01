Землетрясение магнитудой 4,3 произошло около Пятигорска

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло около города Пятигорск, сообщают сейсмологи.

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ФОТО: НСН
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