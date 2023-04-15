Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецкой провинции Адана, сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

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Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 12.37 в районе Саимбейли в Адане.

В ведомстве уточнили, что очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.

Ранее Радиоточка НСН рассказывала о мощном землетрясении на Камчатке.

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ФОТО: НСН
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