Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Турции
15 апреля 202314:54
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецкой провинции Адана, сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 12.37 в районе Саимбейли в Адане.
В ведомстве уточнили, что очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.
Ранее Радиоточка НСН рассказывала о мощном землетрясении на Камчатке.
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15 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru