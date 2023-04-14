В Индонезии произошло землетрясение
14 апреля 202313:57
В Индонезии близ острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,6 сообщило агентство BMKG.
Отмечается, что, землетрясение произошло в 68 километрах от города Тубан-Джатим.
Очаг залегал на глубине 632 километров. Сейсмологи заявили об отсутствии вероятности цунами, однако не исключены афтершоки.
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14 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru