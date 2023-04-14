В Индонезии произошло землетрясение

В Индонезии близ острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,6 сообщило агентство BMKG.

Рядом с Курилами произошло землетрясение магнитудой 4,8

Отмечается, что, землетрясение произошло в 68 километрах от города Тубан-Джатим.

Очаг залегал на глубине 632 километров. Сейсмологи заявили об отсутствии вероятности цунами, однако не исключены афтершоки.

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ФОТО: НСН
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