Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на границе Франции и Германии
26 июня 202107:33
Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в субботу на участке у границы Франции и Германии.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков располагался примерно в 59 км юго-западнее немецкого города Карлсруэ с населением около 283 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 3 км.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 на юго-западе Черногории.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru