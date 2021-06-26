Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на границе Франции и Германии

Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в субботу на участке у границы Франции и Германии.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков располагался примерно в 59 км юго-западнее немецкого города Карлсруэ с населением около 283 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 3 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 на юго-западе Черногории.

