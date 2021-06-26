Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 в Черногории

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в юго-западной части Черногории, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался примерно на 57 км западнее города Подгорица с населением около 136 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 9 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

