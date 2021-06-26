Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 в Черногории
26 июня 202103:14
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в юго-западной части Черногории, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался примерно на 57 км западнее города Подгорица с населением около 136 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 9 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru