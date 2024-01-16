В районе Ното в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8

Отмечается, что максимальная сила толчков составила 5 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. При этом угрозы цунами не объявлялось. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее, 15 января, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Чили. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 76 километров к юго-востоку от города Калама с населением порядка 143 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

