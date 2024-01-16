В районе Ното в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,8
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на полуострове Ното, которое пострадало от цунами и землетрясения 1 января. Об этом сообщило главное метеорологическое управление Японии.
Отмечается, что максимальная сила толчков составила 5 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. При этом угрозы цунами не объявлялось. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Ранее, 15 января, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Чили. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 76 километров к юго-востоку от города Калама с населением порядка 143 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рэпер Vacio встал на воинский учет
- Адвокат заявил, что Волочкова обратится в полицию из-за слива скандального видео
- Актер сериала «Бригада» назвал Москву страшным городом
- Дугин поддержал идею проверить сотрудников Института философии РАН на лояльность
- Петербуржец отсудил 290 тысяч рублей за плохое звучание купленной гитары
- The Black Keys анонсировали альбом и выпустили сингл
- В Армении приняли позволяющий откупиться от службы в армии закон
- СМИ: Комиков Сабурова и Каргинова заподозрили в высмеивании героя ДНР
- СМИ: Основатель крупного ресселера Apple погиб в Мурманске
- Белоруссия внесет в новую военную доктрину перечень угрожающих стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru