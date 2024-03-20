Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 50 км от Стамбула
Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано в провинции Ялова в Турции на расстоянии около 50 километров от Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
По данным сейсмологов, толчок зарегистрировали около 09:21. Очаг располагался на глубине около 9 км в Мраморном море.
В свою очередь, эксперты обсерватории Кандилли оценили магнитуду землетрясения в 3,7. По их данным, очаг подземных толчков находился на глубине около 4 км.
Данных о разрушениях не приводится.
Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Черногории, напоминает «Свободная пресса».
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