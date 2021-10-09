Землетрясение магнитудой 3,5 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано на Камчатке. Об этом сообщает местный филиал Единой геофизической службы РАН.

Как отмечается на сайте организации, эпицентр землетрясения находился в 174 км от поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 31 км.

Местные жители не ощутили подземных толчков, жертв и разрушений не зарегистрировано.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКамчатка
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