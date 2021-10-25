Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в Греции в 7,9 км северо-западнее Афин, сообщает сейсмологическая лаборатория Афинского университета.

По данным экспертов, эпицентр сейсмособытия находился на глубине 6 км. Сильные короткие толчки ощущались в северных пригородах Афин, информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на территории Республики Тыва, по данным региональной службы ГО и ЧС сейсмособытие произошло в Дзун-Хемчикском районе примерно в 7 км от города Чадан.

