Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в Греции
Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в Греции в 7,9 км северо-западнее Афин, сообщает сейсмологическая лаборатория Афинского университета.
По данным экспертов, эпицентр сейсмособытия находился на глубине 6 км. Сильные короткие толчки ощущались в северных пригородах Афин, информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
Ранее землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на территории Республики Тыва, по данным региональной службы ГО и ЧС сейсмособытие произошло в Дзун-Хемчикском районе примерно в 7 км от города Чадан.
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