Землетрясение магнитудой 3,0 произошло на Сахалине

Землетрясение магнитудой 3,0 произошло на Сахалине утром 28 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное управление МЧС.

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Подземные толчки ощутили жители сел Чир-Унвд и Адо-Тымово. Очаг землетрясения залегал на глубине пяти километров, эпицентр располагался в пяти километрах от Адо-Тымово.

Пострадавших, по предварительным данным, нет, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано. Ситуацию контролируют сотрудники регионального МЧС.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Камчатке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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