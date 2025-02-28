Землетрясение магнитудой 3,0 произошло на Сахалине

Подземные толчки ощутили жители сел Чир-Унвд и Адо-Тымово. Очаг землетрясения залегал на глубине пяти километров, эпицентр располагался в пяти километрах от Адо-Тымово.

Пострадавших, по предварительным данным, нет, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано. Ситуацию контролируют сотрудники регионального МЧС.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Камчатке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

