В Анкаре зарегистрировали второе за пять дней землетрясение

Очередное землетрясение зафиксировали в турецкой Анкаре. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) республике.

По данным специалистов, подземный толчок зарегистрировали в районе Мамак. Землетрясение магнитудой 3 произошло на глубине 7 километров.

В понедельник, 17 февраля, в турецкой столице зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,5.

Ранее в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры