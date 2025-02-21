В Анкаре зарегистрировали второе за пять дней землетрясение
21 февраля 202512:17
Очередное землетрясение зафиксировали в турецкой Анкаре. Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) республике.
По данным специалистов, подземный толчок зарегистрировали в районе Мамак. Землетрясение магнитудой 3 произошло на глубине 7 километров.
В понедельник, 17 февраля, в турецкой столице зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,5.
Ранее в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru