СМИ: Упавшую в Польше ракету выпустили украинские войска

Ракета, которая попала на территорию Польши, по предварительным данным, была выпущена ВСУ, чтобы сбить российскую ракету. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

Американский лидер Джо Байден, сославшись на предварительную информацию, заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.

Две ракеты неизвестного происхождения упали неподалеку от польского города Люблин 15 ноября. Об этом сообщили польские СМИ. По предварительным данным, погибли два человека, в результате удара были повреждены зерносушилки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

