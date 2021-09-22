Зеленский пообещал «сильно ответить» устроившим покушение на его помощника

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram заявил, что за покушением на его советника Сергея Шефира могут стоять как внешние, так и внутренние силы.

По мнению украинского лидера покушение на его помощника является проявлением слабости, на что он намерен дать «сильный ответ».

Зеленский подчеркнул, что покушение на Шефира никак не повлияет избранный им и его командой политический курс. Также он добавил, что в связи с инцидентом он вылетит из США в Киев сразу после выступления на Генассамблее ООН.

Ранее в МВД Украины рассказали, что около 10 утра в селе Лесники Киевской области был обстрелян автомобиль Шефира. Водитель был ранен, помощник президента не пострадал.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия предположил, что Шефира могли спутать с водителем, так как политик часто сам управлял автомобилем.

