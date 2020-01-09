«Зеленая альтернатива» потребовала от Австралии отказаться от уничтожения тысяч верблюдов
Партии «Зеленая альтернатива» обратилась в посольство Австралии в Москве с письмом, в котором выразила крайнюю обеспокоенность из-за появившейся в СМИ информации о том, что власти этой страны задумались об уничтожении 10 тысяч верблюдов.
«Речь идёт о решении убить тысячи верблюдов ради сохранения запасов воды в пустынном районе Южной Австралии. Этот очередной акт жестокости со стороны людей, по нашему мнению, не может иметь оправданий», — уверены в «Зеленой альтернативе».
В «Зеленой альтернативе» напомнили, что ранее в Австралии уже было убито более 100 тысяч верблюдов.
Между тем, НСН отмечает, что жертвами лесных пожаров в Австралии уже стали более 1 млрд животных. Об этом сообщили в пресс-службе Университета Сиднея. Профессор Крис Дикман утверждает, что в Новом Южном Уэльсе погибли не менее 800 млн зверей. Ранее называлась цифра в 480 млн.
При этом, на основании исследования Дикмана отделение Всемирного фонда дикой природы в Австралии (WWF Australia) оценивает потери в 1,25 млрд особей.
По имеющимся данным, крупные лесные пожары, бушующие в Австралии с октября, уничтожили 8,4 млн га леса и порядка 2 тыс. жилых домов. Погибли 25 человек, среди них трое пожарных, сообщает РИА ФАН. Сейчас пожары бушуют в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.
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