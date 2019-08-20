Зэк-смертник, освобождённый из колонии, изнасиловал девочку
Бывший заключенный, выпущенный из колонии для смертников, арестован по обвинению в изнасиловании ребенка. Как сообщает Следственный комитет Удмуртии, новое преступление 56-летний рецидивист совершил в Глазове. По данным следствия, обвиняемый приманил семилетнюю девочку, предложив купить её конфеты и покатать на аттракционах.
Насильственные действия отбывший наказание в ИК №56 «Черный беркут» в поселке Лозьва в Свердловской области, совершил прямо во дворе, отмечает Ura.ru. Злоумышленника задержали по горячим следам благодаря записям с камер наблюдения. Изувер арестован, ему уже предъявили новое обвинение.
В своё время мужчину приговорили к смертной казни, но позднее помиловали и заменили её на длительный срок лишения свободы.
После 25 лет заключения, его выпустили на свободу.
Колония «Черный беркут» закрыта в прошлом году в связи с оптимизацией, заключенных этапировали в другое исправительное учреждение на Дальнем Востоке.
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