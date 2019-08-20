Зэк-смертник, освобождённый из колонии, изнасиловал девочку

Бывший заключенный, выпущенный из колонии для смертников, арестован по обвинению в изнасиловании ребенка. Как сообщает Следственный комитет Удмуртии, новое преступление 56-летний рецидивист совершил в Глазове. По данным следствия, обвиняемый приманил семилетнюю девочку, предложив купить её конфеты и покатать на аттракционах.

Насильственные действия отбывший наказание в ИК №56 «Черный беркут» в поселке Лозьва в Свердловской области, совершил прямо во дворе, отмечает Ura.ru. Злоумышленника задержали по горячим следам благодаря записям с камер наблюдения. Изувер арестован, ему уже предъявили новое обвинение.