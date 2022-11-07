Здание управления железными дорогами вспыхнуло в Донецке после обстрела ВСУ

По данным источника, в ведомственном здании на улице Артема выбило стекла, огнем охвачены часть помещений строения. Спасатели сообщают, что пострадавших в результате пожара или обстрела нет.

Ранее стало известно об обстреле военнослужащими ВСУ промышленного объекта в Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

