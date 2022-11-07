Здание управления железными дорогами вспыхнуло в Донецке после обстрела ВСУ
В результате обстрела Донецка военнослужащими ВСУ снарядами «натовского» калибра 155 мм вспыхнул пожар в здании, занимаемом управлением железными дорогами. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По данным источника, в ведомственном здании на улице Артема выбило стекла, огнем охвачены часть помещений строения. Спасатели сообщают, что пострадавших в результате пожара или обстрела нет.
Ранее стало известно об обстреле военнослужащими ВСУ промышленного объекта в Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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