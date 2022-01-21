Здание Центробанка проверяют после сообщения о минировании

Отмечается, что в Центробанк поступило анонимное сообщение о минировании. Здание на Неглинной улице в Москве проверяют специалисты на наличие взрывного устройства.

В Банке России подтвердили, что информация о минировании действительно поступила.

Ранее в Челябинске арестовали школьника, который изготовил пиротехнику, чтобы взорвать ее на территории школы. Сейчас проводится проверка и опрашиваются сотрудники образовательного учреждения.



