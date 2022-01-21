Здание Центробанка проверяют после сообщения о минировании

Здание Центрального Банка России проверяют после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Офис Зеленского проверяют после сообщений о минировании

Отмечается, что в Центробанк поступило анонимное сообщение о минировании. Здание на Неглинной улице в Москве проверяют специалисты на наличие взрывного устройства.

В Банке России подтвердили, что информация о минировании действительно поступила.

Ранее в Челябинске арестовали школьника, который изготовил пиротехнику, чтобы взорвать ее на территории школы. Сейчас проводится проверка и опрашиваются сотрудники образовательного учреждения.


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