Здание Центробанка проверяют после сообщения о минировании
Здание Центрального Банка России проверяют после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что в Центробанк поступило анонимное сообщение о минировании. Здание на Неглинной улице в Москве проверяют специалисты на наличие взрывного устройства.
В Банке России подтвердили, что информация о минировании действительно поступила.
Ранее в Челябинске арестовали школьника, который изготовил пиротехнику, чтобы взорвать ее на территории школы. Сейчас проводится проверка и опрашиваются сотрудники образовательного учреждения.
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