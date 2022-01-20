Офис Зеленского проверяют после сообщений о минировании
Офис президента Украины Владимира Зеленского проверяют после сообщений о минировании. Об этом сообщает издание «Вести».
По информации украинских СМИ, в полицию поступило анонимное сообщение о минировании офиса Зеленского. Вход на территорию временно ограничен.
Сейчас украинский лидер находится с визитом в Польше.
Ранее все школы Челябинска перевели на дистант из-за поступившей ложной информации о минировании. Похожие сообщения о нахождении в образовательных учреждений взрывных устройств поступили и на Сахалине. Сейчас проходит проверка зданий.
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