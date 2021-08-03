Здание Пентагона разблокировали после инцидента со стрельбой

Пентагон возвращается к работе в штатном режиме после инцидента со стрельбой неподалеку от комплекса, передает РИА Новости.

СМИ сообщили о трех пострадавших при стрельбе у Пентагона

По данным агентства, доступ для сотрудников и посетителей штаб-квартиры американского Минобороны снова открыли. При этом в районе здания продолжают дежурить полиция, скорая помощь и пожарная охрана.

Ранее стало известно, что служба безопасности Пентагона оцепила здание. По данным СМИ, в районе автобусных остановок и станции метро близ комплекса произошла стрельба. В результате инцидента были ранены три человека, в том числе офицер полиции. Сообщалось, что устроившего стрельбу нейтрализовали, однако власти пока не комментируют эти сведения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаСШАПентагон
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