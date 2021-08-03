СМИ сообщили о трех пострадавших при стрельбе у Пентагона
Несколько человек пострадали в результате стрельбы около здания Пентагона, сообщает телеканал WKRN со ссылкой на чрезвычайные службы.
Ранее охрана штаб-квартиры Минобороны США сообщила о блокировании здания, однако подробностей не приводилось. По информации Associated Press, здание оцепили из-за стрельбы в районе автобусной остановке неподалеку от Пентагона.
По данным местного канала ARLnow, по меньшей мере три человека были ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Один из пострадавших – офицер полиции.
Как сообщает РИА Новости, из-за инцидента со стрельбой было приостановлено движение метро в районе Пентагона.
Тем временем служба охраны штаб-квартиры военного ведомства сообщила об устранении угрозы, подчеркнув, что территория — «все еще действующее место преступления».
«Мы просим всех держаться подальше от входа в метро и автобусной платформы. Транспорт из Пентагона направлен в Пентагон-Сити», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter службы безопасности.
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