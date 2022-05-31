Завод по производству масла под Белгородом обстрелян со стороны Украины

Предприятие по производству растительного масла в Белгородской области обстреляно минувшей ночью с сопредельной территории Украины. Об этом рассказал РИА Новости руководитель компании Андрей Егоров.

Обстрел произошёл в районе 2:25, повреждены склады, производственные помещения. Люди не пострадали. Завод находится в посёлке Политотдельский Белгородского района на расстоянии 17 километрах от границы с Украиной.

На всей территории Белгородской области до 9 июня действует желтый уровень террористической опасности. Меры безопасности также усилены в приграничных с Украиной районах Курской области.

