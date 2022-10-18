Завершилось расследование дела адвоката Талантова о дискредитации российской армии

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении адвоката Дмитрия Талантова, защищавшего советника «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Юрист обвиняется в дискредитации Вооруженных сил России и экстремизме. Об этом сообщила пресс-служба московского управления ведомства порталу Lenta.ru.

Адвокат обвиняемого в госизмене Сафронова объявлен в розыск

Как сообщил источник в правоохранительных органах, Талантов был арестован 29 июня. Ему вменяются три эпизода, предусмотренных статьей 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации, совершенное лицом с использованием служебного положения по мотивам политической ненависти»), а также два эпизода по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти и вражды»).

Ранее стало известно, что суд приговорил бывшего подзащитного Дмитрия Талантова Ивана Сафронова к 22 годам колонии по делу о госизмене. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовный КодексРоссийская АрмияОбвинениеАдвокат
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