Адвокат обвиняемого в госизмене Сафронова объявлен в розыск

Адвокат Иван Павлов, защищавший советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по делу о госизмене, объявлен в розыск в рамках уголовного дела по ст. 310 УК РФ «Разглашение данных предварительного расследования». Об этом сообщили в МВД.

В конце октября в своем Telegram-канале правозащитник опубликовал информацию о том, что объявлен в розыск по делу о разглашении данных следствия. Сам Иванов заявлял, что его обвиняли в передаче в газету «Ведомости» постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле.