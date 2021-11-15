Адвокат обвиняемого в госизмене Сафронова объявлен в розыск

Адвокат Иван Павлов, защищавший советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по делу о госизмене, объявлен в розыск в рамках уголовного дела по ст. 310 УК РФ «Разглашение данных предварительного расследования». Об этом сообщили в МВД.

В конце октября в своем Telegram-канале правозащитник опубликовал информацию о том, что объявлен в розыск по делу о разглашении данных следствия. Сам Иванов заявлял, что его обвиняли в передаче в газету «Ведомости» постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле.

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В начале сентября адвокат уехал в Грузию, отметив, что его переезд - это временная мера. Он заявлял, что вернется в Россию.

Весной 2021 года после обысков в гостиничном номере одного из отелей Москвы Ивана Павлова задержали. Ему была назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Правозащитник не признал вину.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:РозыскМВДРоскосмосАдвокат
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