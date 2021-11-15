Адвокат обвиняемого в госизмене Сафронова объявлен в розыск
Адвокат Иван Павлов, защищавший советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по делу о госизмене, объявлен в розыск в рамках уголовного дела по ст. 310 УК РФ «Разглашение данных предварительного расследования». Об этом сообщили в МВД.
В конце октября в своем Telegram-канале правозащитник опубликовал информацию о том, что объявлен в розыск по делу о разглашении данных следствия. Сам Иванов заявлял, что его обвиняли в передаче в газету «Ведомости» постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле.
В начале сентября адвокат уехал в Грузию, отметив, что его переезд - это временная мера. Он заявлял, что вернется в Россию.
Весной 2021 года после обысков в гостиничном номере одного из отелей Москвы Ивана Павлова задержали. Ему была назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Правозащитник не признал вину.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
- Более трёх тысяч переписчиков заболели COVID-19 в ходе переписи
- Переболевшим COVID-19 россиянам выдадут QR-код при наличии положительного ПЦР
- СМИ: заразившемуся коронавирусом Гаркалину могут ампутировать руку
- Адвокат обвиняемого в госизмене Сафронова объявлен в розыск
- Попова заявила о снижении заболеваемость ковидом в РФ впервые за два месяца
- Исследование МегаФона: интерес россиян к распродажам вырос в 1,5 раза
- В Курганской области на издевавшихся над ребенком в детдоме подростков составили протоколы
- Следственный комитет начал проверку драки на МЦК
- Мурашко заявил о сокращении числа коронавирусных коек
- Эрдоган назвал себя самым опытным политиком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru