Завершились поисково-спасательные работы на месте ЧП в Нижневартовске
Губернатор Югры Наталья Комарова в своём Telegram-канале заявила о завершении поисково-спасательных работ на месте трагедии в Нижневартовске.
По её словам, жители обрушившегося дома, которые значились как пропавшие без вести, к сожалению, погибли.
«По данным Главного управления МЧС России по автономному округу, на эти дату и час (18:16 мск – прим. НСН), достоверно установлена гибель восьми человек, в их числе четыре ребёнка», - написала губернатор.
Комарова также выразила соболезнования родным и близким погибших, и напомнила, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко объявил 7 декабря в городе днём траура.
Взрыв газ в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске прогремел 4 декабря, в результате частично обрушились перекрытия двух этажей в одном из подъездов. Глава МЧС Александр Куренков заявил, что причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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