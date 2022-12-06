Завершились поисково-спасательные работы на месте ЧП в Нижневартовске

По её словам, жители обрушившегося дома, которые значились как пропавшие без вести, к сожалению, погибли.

«По данным Главного управления МЧС России по автономному округу, на эти дату и час (18:16 мск – прим. НСН), достоверно установлена гибель восьми человек, в их числе четыре ребёнка», - написала губернатор.

Комарова также выразила соболезнования родным и близким погибших, и напомнила, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко объявил 7 декабря в городе днём траура.

Взрыв газ в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске прогремел 4 декабря, в результате частично обрушились перекрытия двух этажей в одном из подъездов. Глава МЧС Александр Куренков заявил, что причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».