Завершены работы на месте схода поезда в Волгоградской области
30 июля 202404:01
На месте схода с рельсов пассажирского поезда под Волгоградом завершились поисково-спасательные работы, сообщают «Известия» со ссылкой на спасателей.
Сотрудники МЧС России вынесли багаж пассажиров и доставили его до станции Котельниково, где вещи передадут владельцам, после чего они смогут продолжить свой путь. На месте ДТП вели работы 324 специалиста и 109 единиц техники.
При сходе девяти вагонов поезда с рельсов под Волгоградом пострадали 52 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru