Завершены работы на месте схода поезда в Волгоградской области

Сотрудники МЧС России вынесли багаж пассажиров и доставили его до станции Котельниково, где вещи передадут владельцам, после чего они смогут продолжить свой путь. На месте ДТП вели работы 324 специалиста и 109 единиц техники.

При сходе девяти вагонов поезда с рельсов под Волгоградом пострадали 52 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

