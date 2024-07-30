Завершены работы на месте схода поезда в Волгоградской области

На месте схода с рельсов пассажирского поезда под Волгоградом завершились поисково-спасательные работы, сообщают «Известия» со ссылкой на спасателей.

Работы на месте ЧП с поездом под Волгоградом завершат 30 июля

Сотрудники МЧС России вынесли багаж пассажиров и доставили его до станции Котельниково, где вещи передадут владельцам, после чего они смогут продолжить свой путь. На месте ДТП вели работы 324 специалиста и 109 единиц техники.

При сходе девяти вагонов поезда с рельсов под Волгоградом пострадали 52 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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