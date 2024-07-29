Работы на месте ЧП с поездом под Волгоградом завершат 30 июля
Восстановительные работы после схода вагонов пассажирского поезда под Волгоградом планируется завершить до 05:00 мск 30 июля. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Он добавил, что все службы работают оперативно и имеющихся сил и средств достаточно. Специалисты будут стремиться ускорить процесс.
Губернатор Бочаров проводит заседание оперативного штаба с участием всех служб, работающих над устранением последствий аварии.
Он подчеркнул, что региональные власти обеспечат специалистам все необходимые условия для полного анализа объема восстановительных работ, передает «Радиоточка НСН».
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