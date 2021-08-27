СМИ: в Перми потерпел крушение истребитель Су-24
Истребитель Су-24 потерпел крушение в Перми, сообщает РЕН ТВ.
По информации источника телеканала, двое лётчиков катапультировались, их состояние уточняется.
По данным источников ТАСС, самолёт сел в Перми на дозаправку и упал через несколько минут после взлёта.
Ранее в России потерпел крушение лёгкий военно-транспортный самолет Ил-112В, сообщает «Свободная пресса». По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание двигателя из-за несработавшей системы флюгирования винта. В результате воздушное судно свалилось в штопор и врезалось в землю. Экипаж погиб.
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