СМИ: в Перми потерпел крушение истребитель Су-24

Истребитель Су-24 потерпел крушение в Перми, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника телеканала, двое лётчиков катапультировались, их состояние уточняется.

По данным источников ТАСС, самолёт сел в Перми на дозаправку и упал через несколько минут после взлёта.

Ранее в России потерпел крушение лёгкий военно-транспортный самолет Ил-112В, сообщает «Свободная пресса». По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание двигателя из-за несработавшей системы флюгирования винта. В результате воздушное судно свалилось в штопор и врезалось в землю. Экипаж погиб.

