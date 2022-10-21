Завершается демонтаж обрушившихся пролетов Крымского моста

Вице-премьер добавил, что работы на железнодорожной части моста, также поврежденной из-за подрыва, еще не начались. Он отметил, что на мосту трудятся 400 человек, они работают в две смены. Задействовано также 40 единиц техники.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Российские власти квалифицируют произошедшее как теракт, в совершении которого обвиняют украинские спецслужбы. На днях президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому телеканалу CTV заявил, что Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту.



