Заведено дело против инженера после ЧП на шахте в Кузбассе

После самонагревания борта на шахте имени Рубана в Кемеровской области инициировано уголовное дело, фигурантом которого стал инженер, сообщает СУСК России по региону.

Из горящей шахты на Кузбассе вывели всех горняков. Пострадавших нет

Он подозревается в неправомерной выдаче официального документа, удостоверяющего соответствие выполненных работ или услуг требованиям безопасности.

Как считает следствие, фигурант выдал свидетельство о проверке, согласно которому система в шахте была проверена и датчики, измеряющие уровень опасных газов, были исправны и работали надлежащим образом. Однако инженер фактически не посещал горные выработки.

Напомним, 20 декабря на горящей шахте рудника имени Рубана в Кузбассе завершили эвакуацию горняков. Никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Шахтеры
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