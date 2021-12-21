Заведено дело против инженера после ЧП на шахте в Кузбассе
После самонагревания борта на шахте имени Рубана в Кемеровской области инициировано уголовное дело, фигурантом которого стал инженер, сообщает СУСК России по региону.
Он подозревается в неправомерной выдаче официального документа, удостоверяющего соответствие выполненных работ или услуг требованиям безопасности.
Как считает следствие, фигурант выдал свидетельство о проверке, согласно которому система в шахте была проверена и датчики, измеряющие уровень опасных газов, были исправны и работали надлежащим образом. Однако инженер фактически не посещал горные выработки.
Напомним, 20 декабря на горящей шахте рудника имени Рубана в Кузбассе завершили эвакуацию горняков. Никто не пострадал.
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