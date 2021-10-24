В Калмыкии грузовик столкнулся с автобусом: погибли пять человек

Грузовик с автобусом столкнулись в Калмыкии, сообщает пресс-служба МЧС России.

Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость

В результате аварии погибли пять человек, еще семь пострадали. Столкновение «КАМАЗа» с пассажирским автобусом «Неоплан» произошло на 245 км федеральной трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. При этом автобус следовал по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург. В нем находились 28 пассажиров.

Как сообщалось, во Владимирской области автобус столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком. В результате происшествия погибли четыре человека,

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АварияДТП
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