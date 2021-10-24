В Калмыкии грузовик столкнулся с автобусом: погибли пять человек
Грузовик с автобусом столкнулись в Калмыкии, сообщает пресс-служба МЧС России.
В результате аварии погибли пять человек, еще семь пострадали. Столкновение «КАМАЗа» с пассажирским автобусом «Неоплан» произошло на 245 км федеральной трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. При этом автобус следовал по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург. В нем находились 28 пассажиров.
Как сообщалось, во Владимирской области автобус столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком. В результате происшествия погибли четыре человека,
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,2 млн+37 678 / сут.
Умерли
230 тыс.+1 075 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+26 077 / сут.
- Рейтинг Байдена упал сильнее, чем у всех президентов США с 1945 года
- Более двух тысяч мигрантов вышли в сторону американской границы
- В Калмыкии грузовик столкнулся с автобусом: погибли пять человек
- Шторм «Рик» превратился в ураган на пути к побережью Мексики
- Невеста Ассанжа раскритиковала ЦРУ за желание его убить
- Назван возможный гонорар Собчак за работу ведущей свадьбы в Италии
- В Грузии опровергли заявление о необходимости госпитализации Саакашвили
- Подруга погибшей от выстрела Болдуина оператора Хатчинс рассказала о ее переезде в США
- В Воронеже расследуют убийство собак в приюте для животных
- Вадим Самойлов объяснил резкое высказывание о «Ельцин Центре»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru