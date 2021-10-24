В Калмыкии грузовик столкнулся с автобусом: погибли пять человек

В результате аварии погибли пять человек, еще семь пострадали. Столкновение «КАМАЗа» с пассажирским автобусом «Неоплан» произошло на 245 км федеральной трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. При этом автобус следовал по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург. В нем находились 28 пассажиров.

Как сообщалось, во Владимирской области автобус столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком. В результате происшествия погибли четыре человека,

