Затонувший в Джубге катамаран достали со дна

Со дна Черного моря был поднят затонувший 5 июля катер, передает телеканал «360».

Осмотр судна поможет следователям определить, нарушалась ли техника безопасности, какие повреждения получил катер, а также может указать на причины крушения.

Представитель ведомства заявил, что более подробная информация о происшествии будет доступна после осмотра катера и заключения эксперта.

О смертельном инциденте в Черном море стало известно 5 июля. Катамаран перевернулся в 100 метрах от берега в Туапсинском районе. Погибли две женщины из Мордовии и Белгорода. Заведено дело о ненадлежащем оказании услуг. Владелец и капитан катера задержаны.

Судно с 43 пассажирами на борту было перегружено. Об этом заявил разработчик проекта катамарана и глава компании-изготовителя Дмитрий Сребный. Также он сообщил об истечении срока эксплуатации катера.

Разработчик рассказал, что по проекту вместимость судна составляла 12 человек вместе с экипажем. После реконструкции и надстройки второй палубы в 2011 году она выросла до 20 человек.

