Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз снят с мели

По данным провайдера, контейнеровоз освободили в 04:30 по местному времени, сейчас он находится под охраной.

Как отмечает агентство Bloomberg, землекопам пришлось извлечь 27 тысяч кубометров песка, чтобы сдвинуть гигантское судно.

Точной информации о сроках возобновления движения судов по Суэцкому каналу пока нет. В очереди на проход находятся более 450 судов, отмечает Газета.ру.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси дал распоряжение разгрузить контейнеровоз, если буксировка и дноуглубительные работы не помогут снять судно с мели, отмечает RT.

Напомним, 23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. В результате движение по морскому пути было заблокировано. Длина контейнеровоза 400 метров, грузоподъемность - около 224 тысяч тонн, отмечают Известия.

