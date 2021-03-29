Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз снят с мели
Заблокировавший движение судов по Суэцкому каналу контейнеровоз Ever Given снят с мели. Об этом сообщила в Twitter компания-поставщик морских услуг Inchcape.
The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi— Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 29, 2021
По данным провайдера, контейнеровоз освободили в 04:30 по местному времени, сейчас он находится под охраной.
Как отмечает агентство Bloomberg, землекопам пришлось извлечь 27 тысяч кубометров песка, чтобы сдвинуть гигантское судно.
Точной информации о сроках возобновления движения судов по Суэцкому каналу пока нет. В очереди на проход находятся более 450 судов, отмечает Газета.ру.
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси дал распоряжение разгрузить контейнеровоз, если буксировка и дноуглубительные работы не помогут снять судно с мели, отмечает RT.
Напомним, 23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала. В результате движение по морскому пути было заблокировано. Длина контейнеровоза 400 метров, грузоподъемность - около 224 тысяч тонн, отмечают Известия.
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