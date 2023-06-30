В горах Карачаево-Черкесии нашли восемь потерявшихся туристов

Ранее стало известно, что незарегистрированная тургруппа в составе 20 человек потерялась при спуске с Софийских озер в Архыз, напоминает Газета.ру. Туристы разделились и двинулись в разных направлениях, позже одна из групп из 8 человек перестала выходить на связь.

«Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили группу туристов из Краснодарского края. Потерявшиеся вышли к Софийским водопадам», — отметили в ведомстве.

Туристов забрали оттуда сотрудники МЧС. Медицинская помощь путешественникам не требуется, пишет «Свободная пресса».

