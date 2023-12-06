Застреливший силовика в Рязанской области задержан спецназом Росгвардии

Сотрудники правоохранительных органов задержали в ходе силовой операции гражданина, застрелившего сотрудника МВД в Рязанской области. Информацию об этом распространила пресс-служба Центрального округа Федеральной службы войск национальной гвардии.

Операцию по задержанию провели бойцы Росгвардии из подразделений СОБР и ОМОН в деревне Высокое. Уточняется, что мужчина начал стрелять по правоохранителям, когда к нему в дом пришли с проверкой. Один из силовиков был смертельно ранен.

В ходе штурма спецназ задержал стрелявшего и передал его в руки полицейским. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по этим событиям возбуждено уголовное дело.

