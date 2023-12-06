Застреливший силовика в Рязанской области задержан спецназом Росгвардии
Сотрудники правоохранительных органов задержали в ходе силовой операции гражданина, застрелившего сотрудника МВД в Рязанской области. Информацию об этом распространила пресс-служба Центрального округа Федеральной службы войск национальной гвардии.
Операцию по задержанию провели бойцы Росгвардии из подразделений СОБР и ОМОН в деревне Высокое. Уточняется, что мужчина начал стрелять по правоохранителям, когда к нему в дом пришли с проверкой. Один из силовиков был смертельно ранен.
В ходе штурма спецназ задержал стрелявшего и передал его в руки полицейским. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по этим событиям возбуждено уголовное дело.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Апокалипсисом назвали в ООН ситуацию в секторе Газа
- Минцифры: Российские банки сохранят льготную ставку по кредитам для IT-компаний
- Аналитики спрогнозировали рост инфляции до 7,6% по итогам 2023 года
- В парламенте ЛНР заявили о гибели депутата Попова при подрыве автомобиля
- СМИ: В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы
- Шуфутинский назвал любимые места для отдыха
- Путин отправился из ОАЭ в Саудовскую Аравию
- Хоккейный клуб «Сибирь» уволил главного тренера Немировски
- Вильфанд спрогнозировал неустойчивую зиму в Москве
- Застреливший силовика в Рязанской области задержан спецназом Росгвардии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru